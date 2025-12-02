Haberler

Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Güncelleme:
Amasya'nın Yıldızköy mevkisinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Amasya'nın Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berat K. yönetimindeki 34 UA 7279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobillerdeki Hanife A., Burhan A., Birgül E., Öznur E., Mehmet M. ve Arif E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
