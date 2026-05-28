Haberler

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlardan birinde yangın çıktı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Turhal-Amasya kara yolunda S.Ç. idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil Yeşilöz mevkisinde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yangın çıkan 34 MLY 683 plakalı otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü S.Ç. ve araçta bulunan D.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü İ.Ş. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına Özel'den ilk yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydin yeni takımına imza atıyor

Rizespor'dan ayrılmıştı, imzayı atıyor
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

Eyvah eyvah! ABD'ye gidecek Bizim Çocuklar'ı büyük tehlike bekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı