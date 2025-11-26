Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Amasya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlık etti.

Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin mevcut durum, sahipsiz hayvan popülasyonunun tespiti, bakımevlerinin kapasitesi ve ihtiyaçları görüşüldü.

Programa Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.