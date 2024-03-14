Amasya'da Tıp Bayramı dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu
Amasya'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Sultan II. Bayezid Camisi'nde hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı. Mevlidin ardından öğle namazı kılındı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu.
İl Sağlık Müdürlüğü Sultan II. Bayezid Camisi'nde, hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı.
Mevlidin ardından öğle namazı kılındı.