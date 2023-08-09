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Amasya'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Taşova ilçesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Hayrettin Özdemir (40) yönetimindeki 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araç, Salim Alkan (71) yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktörle çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulanan ve aynı aileden olan Melike (5), Medine (13), Asiye (36), Satu (75) ve Mustafa Özdemir (82) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

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