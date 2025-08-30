Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Veysel Ç. idaresindeki 25 AES 708 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Yeter Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı

Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.