Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: İki Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Veysel Ç. idaresindeki 25 AES 708 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Yeter Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel