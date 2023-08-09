Amasya'da Güvercin Kümesinde Çıkan Yangında 50 Güvercin Telef Oldu
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, Yemişen Mahallesi'nde bulunan Osman Küçükbaş'a ait ahşap güvercin kümesinde çıkan yangında 50 güvercin telef oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Amasya'nın Taşova ilçesinde kümeste çıkan yangın sonucu 50 güvercin telef oldu.
Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden Osman Küçükbaş'a ait ahşap güvercin kümesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 50 güvercin telef oldu.???????
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel