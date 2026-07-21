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Geri manevra yapan otomobilin, başka bir araçla çarpıştığı kaza kamerada

Geri manevra yapan otomobilin, başka bir araçla çarpıştığı kaza kamerada
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Amasya'da geri manevra yapan otomobil, aynı yöndeki araçla çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

AMASYA'da sürücüsünün geri manevra yapıp çevre yoluna girmek istediği otomobil, aynı yöne giden başka otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Çevre Yolu viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.F. (78) yönetimindeki 60 BM 158 plakalı otomobil, Yampaş Kavşağı yönünden Tugay Kavşağı istikametine seyir halindeyken Çevre Yolu viyadüğünü geçtikten sonra geri manevra yaptı.

Çevre Yolu'na girmek isteyen İ.F.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden S.G. yönetimindeki 05 BG 115 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarındaki B.G. ve B.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA MOBESE KAMERASINDA

Öte yandan kaza mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyreden otomobillerden birinin geri manevra yaptığı, ardından Çevre Yolu'na girmek isterken diğer otomobille çarpıştığı görüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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