Haberler

Amasya'da "Geleneksel Simit İkramı" programı düzenlendi

Amasya'da 'Geleneksel Simit İkramı' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valiliği tarafından düzenlenen 'Geleneksel Simit İkramı' programında, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara simit ve ayran ikram edildi. Vali Önder Bakan, ramazanın bereket ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaptı.

Amasya'da ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Simit İkramı" programında vatandaşlara simit ve ayran ikram edildi.

Amasya Valiliğince Sultan II. Bayezid Camisi'nin bahçesinde organize edilen programda, Vali Önder Bakan ve diğer ilgililerce vatandaşlara simit ile ayran ikramı yapıldı.

Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Valilik olarak 5 yıl önce başlattıkları simit, ayran ikramı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirten Bakan, şöyle dedi:

"Burada eskiye dayanan bir gelenek var. Çocuklar ramazan başladığı zaman Bayezid Camisi'nde iftar sonrası simit satıyorlar. Büyükleri de onlara, onların eğitimlerine, hayatlarına katkı sağlamak için bu simitten alıyorlar. Ramazan boyunca bu gelenek devam eder. Sultan Bayezid Camisi'nin bahçesinde bu sefer simitleri biz dağıttık. Bu geleneğin devamı için onlara bir katkı olsun, bir değişiklik olsun, bu geleneğin devamına sebep olsun istedik. İlgi gösteren vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Vatandaşlardan İrem Ayşenur Hendek de "Her yıl Amasya Valiliği simit dağıtıyor. 5 yıldır devam ediyor. Çok güzel bir uygulama, teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı

Yanı başımızda ABD'nin can damarına böyle saldırdılar
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti