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Amasya'da Gazze'deki Ateşkes Kutlandı

Amasya'da Gazze'deki Ateşkes Kutlandı
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İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması Amasya'da sevinçle kutlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, cami avlusunda tatlı dağıtarak bu olayı anarken, İl Müftüsü Hamza Bayram, Ateşkesin masum halk için bir umut olduğunu belirtti.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulması Amasya'da sevinçle karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kolları tarafından cuma namazının ardından Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda, Gazze'deki ateşkes tatlı dağıtılarak kutlandı.

İl Müftüsü Hamza Bayram, Gazze'deki ateşkesin bölgedeki masum halk için bir umut ışığı oluşturduğu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek ve onların sevincine ortak olmak, bizim için büyük bir anlam taşıyor." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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