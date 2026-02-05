Haberler

Amasya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyon, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B, M.G. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

