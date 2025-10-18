Haberler

Amasya'da Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Amasya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan hayır çarşısında toplanan gelir Filistin'e bağışlanacak. Sultan II. Bayezid Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlardan yoğun ilgi geldi.

Amasya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere hayır çarşısı açıldı.

Sultan II. Bayezid Camisi bahçesinde açılan hayır çarşısına vatandaşlar ilgi gösterdi.

İl Müftü Yardımcısı Metin Şener, Filistin halkının daima yanında olduklarını söyledi.

Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığına dikkati çeken Şener, "Filistin yararına, Filistin'deki kardeşlerimize en güzel desteği bu şekilde yaptık. Halkımızı kermesimize davet ediyoruz." dedi.

Kermese gelenlerden 66 yaşındaki Fatma Kürkçü ise hayır için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getirerek, "Hem devletim için hem de milletim için canımı vermeye hazırım. Allah İsrail'i kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin." dedi.

Giyim ürünleri ve yiyeceklerin satıldığı çarşı gün boyu açık olacak.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
