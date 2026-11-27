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Amasya'da bir caminin lavabolarına fayans döşeyen 59 yaşındaki inşaat ustası Sinan Kaplan'ı, "Pamuk" adını verdiği yavru kedi çalışırken yalnız bırakmıyor.

Hacı Tevfik Efendi Camisi'nde çalışırken üşüdüğünü fark edip ısıttığı kedi yavrusu, kısa sürede Kaplan'a alıştı.

Kaplan çalışırken omzuna ve sırtına çıkan "Pamuk" adını verdiği kedi, diğer zamanlarda ise caminin bahçesinde dolaşıyor.

Kedinin kendiliğinden yanlarına geldiğini belirten Kaplan, "Üşümüştü biraz. Sevdik, ısıttık. Ondan sonra alıştı, daha da gitmiyor yanımdan. Pamuk'u yardımcım olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Kaplan, kediyi bundan sonra gittiği yerlere yanında götüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA