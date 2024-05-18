Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infiale yol açtı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

HAYVANA EZİYET EDEN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvana eziyet eden şahıslara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

"ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

Bakan Tunç paylaşımında "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır." dedi.

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.