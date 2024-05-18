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Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

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Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infiale yol açtı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

HAYVANA EZİYET EDEN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvana eziyet eden şahıslara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

"ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

Bakan Tunç paylaşımında "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır." dedi.

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Suluova Amasya Altay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
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Yorumlar (9)

JokerAllame:

dilsiz canlılara eziyet edenin Allah katında affı yoktur !

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volkan uzun:

inş 1 hafta sonra salmazlar

30
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Doğrucu:

Yarın serbestler 300-500 tl kefaletle

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Hikmet Bal:

bütün enteresan olaylar güzel ülkem de çıkıyor çok şükür

13
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Naci Karaçay:

Maalesef birçok mezbahanede durum aynı bunlar sadece medyaya yansıyanlar...

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Güray Dilli :

Mezbahada görev yapanlar ,işlerinin ehli olmaları lazım. Bu nedir böyle ,hayvana eziyet etmeleri için mi görevlendirilmişler..

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Talip Koçoğlu:

Ehli olmasalar vicdanlı ve insan olmalarıda yeter

yanıt8
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Kenan UZUNTAŞ:

kadınlar öldürülüyor 3 ay sonra hür general burası anayasa ile değil. bana yasaları ile yönetiliyor.

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Furkan Doygun:

Şimdi şu hayvana eziyet edenler ''doğal olarak'' tutuklandı.Herkes de ''Allah'ın sessiz kulları,günah'' gibi yorum yapmış.Bizim aşırı dindar müslüman insanımız köpekleri doğrudan veya barınaklarda toplayarak dolaylı yoldan öldürürken Allah bu olanları es mi geçiyor?Meraktan soruyorum

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