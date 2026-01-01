Öğrenciler çektikleri videoyla Vali Bakan'dan okulların tatil edilmesini istedi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmıştır" denildi.

Şerife Serap KARA/AMASYA,