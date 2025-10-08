Haberler

Amasya'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı

Amasya'da durdurulan minibüste 3 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Amasya'da durdurulan bir minibüste 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama noktasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ile yanında bulunan 1 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
