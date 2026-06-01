Yolda bulduğu 2 bin 400 TL'yi polise teslim etti

Amasya'da Mehmet Göçmen, yolda bulduğu 2 bin 400 TL'yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Duyarlı davranışıyla örnek olan Göçmen, 'Her duyarlı insan gibi görevimi yaptım' dedi.

AMASYA'da, Mehmet Göçmen (48), yolda bulduğu 2 bin 400 TL'yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Mehmet Göçmen, saat 11.00 sıralarında, otomobiliyle İrfan Özbakır Caddesi'nde ilerlerken, yolda yerde lastikle sarılmış bir miktar para olduğunu fark etti. Parayı alan Göçmen, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

'HER DUYARLI İNSAN GİBİ GÖREVİMİ YAPTIM'

Bulunan 2 bin 400 TL'yi tutanak karşılığında teslim alan polis ekipleri, duyarlı davranışından dolayı Mehmet Göçmen'e teşekkür etti. Göçmen, "Aracımla yolda seyir halindeyken bir miktar parayı gördüm, durdum ve parayı aldım. Daha sonra da 112'yi arayarak polis ekiplerine teslim ettim. Bulduğum parayı her duyarlı insan gibi ben de görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım. Birinin ihtiyacıdır, bir evin 3-4 günlük masrafını karşılayacak bir miktar paraydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
