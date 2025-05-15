Amasya'da Dünya Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Amasya'da Dünya Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi
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Amasya'da 15 Mayıs Dünya Aile Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Amasya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Saraydüzü Kışla Binası önünde başlayarak Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini belirterek ailelerin önemine vurgu yaptı ve farkındalık yaratma amacıyla yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.

Amasya'da 15 Mayıs Dünya Aile Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Amasya Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde Saraydüzü Kışla Binası önünde başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, 2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile "Aile yılı" olarak ilan edildiğini ifade etti.

15 Mayıs'ın ise her yıl Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Aile Günü olarak kutlandığını hatırlatan Ünal,

"Bu kapsamda bugün Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kuruluşlarımız ve ailelerimizle birlikte bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmek istedik. Umarım bu yıl içerisinde ailemizin, toplumumuzun temel taşı olan ailelerimizin geleceğe hazırlanması konusunda daha güzel faaliyetler ve bilinçlendirme çalışmaları yapabiliriz."

Yürüyüşe, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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