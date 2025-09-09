Amasya'da Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Seferberliği

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Kentin işlek ve kalabalık yerlerinde vatandaşlara dolandırıcılıktan korunma yöntemleri ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, sözlü olarak da bilgilendirdi.

Dolandırıcılığa karşı en büyük gücün farkındalık olduğunu vatandaşlara anlatan ekipler, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemleri vatandaşlara anlattı.

Ekipler son olarak vatandaşlara hiçbir resmi kurumun vatandaşlardan telefonla ya da mesajla şifre, hesap veya kimlik bilgisi ya da para istemeyeceğini ifade etti.

