Amasya'da göreve yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi

Diyanet Akademisi III. dönem mezunu din görevlileri, Amasya'da düzenlenen merasimle göreve başladı. İl Müftüsü İbrahim Yavuz, din hizmetinin toplum için önemini vurguladı.

Diyanet Akademisi III. dönem mezunu olarak Amasya'da göreve başlayan din görevlileri için cübbe, sarık giydirme merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Fatih Keskin, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Müfettiş Ali Yılmaz ve İl Müftü Yardımcıları katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Yavuz, göreve yeni başlayan personelin ilim, ihlas ve güzel ahlakla hizmet etmeleri gerektiğini vurgulayarak din hizmetinin sadece kürsü ve mihrapla sınırlı olmadığını, toplumun her kesimine örnek olma bilinciyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Başmüfettiş Fatih Keskin ise diyanet teşkilatının köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, din hizmetlerinin toplumun her kesimine rehberlik edecek bir hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek göreve başlayan din görevlilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan din görevlilerine cübbe ve sarıkları dualar eşliğinde giydirildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
