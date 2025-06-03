Amasya'da Devrilen Tırda 2 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

O.K'nin (39) kullandığı 05 ABF 160 plakalı kontrplak yüklü tır, Boraboy mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki bir kişi, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.