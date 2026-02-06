Amasya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Amasya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ardından cuma namazı kılındı.
Amasya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Amasya Valiliği tarafından Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin duasını Amasya Müftülüğü vaizi Yusuf Kervan yaptı.
Duanın ardından cuma namazı kılındı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel