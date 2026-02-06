Haberler

Amasya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Amasya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ardından cuma namazı kılındı.

Amasya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Amasya Valiliği tarafından Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin duasını Amasya Müftülüğü vaizi Yusuf Kervan yaptı.

Duanın ardından cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
