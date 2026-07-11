Amasya'da Depo Yangını Kameriyeye Sıçradı

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde iki katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kameriyeye sıçradı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında depo ile kameriye kullanılamaz hale geldi.

Göynücek ilçesinde saat 15.00 sıralarında Hasan A.'ya ait iki katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun yanındaki kameriyeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altındı. Eve sıçramadan söndürülen yangında depo ile kameriye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı