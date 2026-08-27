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Amasya'da Hükümlülerin İstihdamı İçin İş Birliği Protokolü

Amasya'da Hükümlülerin İstihdamı İçin İş Birliği Protokolü
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında imzalanan protokolle, yükümlü ve eski hükümlülerin meslek edinmeleri, iş bulmaları ve topluma uyumlarının desteklenmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında özel sektörle iş birliği yapılarak istihdam süreçlerinin gönüllülük ve sosyal sorumluluk anlayışıyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse katıldı.

Protokolle, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında koruma kurulları aracılığıyla yükümlü ve eski hükümlülerin meslek edinmeleri, iş bulmaları, kendi işlerini kurmaları ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özel sektörle iş birliği yapılarak istihdam süreçlerinin gönüllülük, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir iş birliği ve karşılıklı fayda anlayışıyla desteklenmesi hedefleniyor.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, törende yaptığı konuşmada, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasının önemine işaret ederek, özel sektör desteğinin bu süreçte önemli olduğunu söyledi.

Kaynak, protokolün hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlayan Kırlangıç ve Köse'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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