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Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 900 rakımlı tepeye yürüyüş yapıldı

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Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 900 rakımlı tepeye yürüyüş yapıldı
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Amasya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, 900 rakımlı Paraşüt Tepesi'ne doğa yürüyüşü yaptı. Valilik koordinasyonundaki etkinlikte yaklaşık 3 kilometrelik parkur yüründü ve tepede Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Amasya'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, 900 rakımlı Paraşüt Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Amasya Valiliği koordinasyonunda "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Doğa" temasıyla düzenlenen etkinlik, Orman Yürüyüş Parkuru'ndan başladı.

Cumhuriyet coşkusunu doğayla buluşturan etkinlikte katılımcılar, marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometrelik dik ve zorlu parkuru yürüyerek tamamladı.

Yürüyüşün bitiş noktası olan 900 metre yükseklikteki Paraşüt Tepesi'nde son bulan etkinlikte dev Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Yürüyüşe, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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