Amasya'da öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim vererek çocukların bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, temel trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, 10 anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilere yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli oyun alanları, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve internet ortamında güvenli davranış biçimlerini anlattı.

Çocuklarda hem bilinçlendirme hem de güven duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan ekipler, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla interaktif sunumlar ve örnek uygulamalarla bilgilendirmede bulundu.

"Güvenli bir gelecek için çocuklarımızın yanındayız"mesajıyla 783 öğrenciye ulaşan polis ekiplerinin eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
