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Amasya'da bir çift, 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu

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Amasya'da Nurhayat Kalkan ve İsmail Demirci çifti, 29 Şubat gününde evlendi. Çift, evlilik yıl dönümlerini de aynı coşkuyla kutlamayı planlıyor.

Amasya'da bir çift, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturmayı tercih etti.

Nurhayat Kalkan ve İsmail Demirci çifti, 29 Şubat gününde dünyaevine girdi.

Amasya Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi'nde nikahları gerçekleşen çift, aynı coşkuyla evlilik yıl dönümlerini de kutlamayı planlıyor.

Nurhayat Kalkan, AA muhabirine, bu ayın 29 çektiğini bildiklerini ve buna göre özel nikahlarını planladıklarını belirterek, "Bu özel günü seçtik. Eski eşimle tekrar evleniyorum. Boşandım, eski eşimle tekrar evleniyorum. İkinci baharımızı yaşayacağız inşallah." dedi.

İsmail Demirci ise, "Bugün 29 Şubat özel bir gün olduğu için eski eşimle evleniyorum. Ondan artık ayrılamayacağımı, vazgeçemeyeceğimi düşündüm. O yüzden özel birisi olduğu için hayatımda, nikahımı bugüne getirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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