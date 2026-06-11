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Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 kişiye umut oldu

Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 kişiye umut oldu
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Amasya'da motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın bağışlanan organları, Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen 6 hastaya gönderildi.

Amasya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın bağışlanan organları, 6 kişiye nakledilecek.

Amasya'da 7 Haziran'da motosiklet kazası geçiren Yalçın'ın, tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Yalçın'ın ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Yapılan operasyonla Yalçın'dan alınan akciğer, karaciğer, kornealar ve böbrekler, Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Yalçın'ın cenazesi Ziyaret beldesinde cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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