Amasya'da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

Amasya'da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Güncelleme:
Amasya'da baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan ağaçlar, tarihi doku ile birleşerek görsel bir şölen sunuyor. Özellikle Şehzadeler Gezi Yolu ve Yeşilkent Meydanı çevresindeki ağaçlar beyaz ve pembe tonlarıyla şehri renklendiriyor.

Amasya'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçların tarihi dokuyla bütünleşmesi, görsel şölen sundu.

Amasya'da bahar aylarının gelmesiyle kentin farklı bölgelerinde çiçek açan ağaçlar, tarihi doku ile bütünleşti.

Özellikle Şehzadeler Gezi Yolu ile Yeşilkent Meydanı çevresinde çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembe tonlara bürünerek görsel şölen oluşturdu.

