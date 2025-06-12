Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Amasya'da düzenlenen asker eğlencesinde yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi hastaneye başvurdu. Sağlık durumu iyi olan hastalar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altında.

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kısmı ise mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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