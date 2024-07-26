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Amasya'da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Amasya Belediyesi ekipleri, il merkezindeki Akbilek ve Hacılar meydanlarında asfaltlama çalışmaları yapıyor. Vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmesi için ana yolları ve caddeleri sıcak asfaltla buluşturmayı hedefleyen ekipler, sezon kapanmadan ihtiyaç duyulan güzergahları tamamlamayı amaçlıyor.

Amasya'da planlanan programlar dahilinde asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İl merkezindeki Akbilek ve Hacılar meydanında bulunan alanlarda Amasya Belediyesi ekiplerince asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmesi için ana yolları ve caddeleri sıcak asfaltla buluşturmak için mesai harcayan ekipler, sezon kapanmadan ihtiyaç görülen güzergahları tamamlamayı hedefliyor.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kent merkezinde yaşayan vatandaşların toz ve çamurdan kurtulmaları için ekiplerin gece gündüz mesai yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları vatandaşların memnuniyetle karşılamalarından mutluluk duyduklarını belirten Sevindi, "Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilimizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit edip bu alanlarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda asfaltlama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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