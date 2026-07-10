Amasya'da yılın ilk 6 ayının asayiş verileri açıklandı

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen asayiş verileri ile ilgili bilgi verdi.

Amasya Valiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan, kentte yürütülen asayiş çalışmaları neticesinde 2026 yılının ilk 6 ayında mal varlığına karşı işlenen önemli suçlarda büyük düşüş sağlandığını belirterek, oto hırsızlığının yüzde 60, yağma suçunun ise yüzde 57 oranında azaldığını bildirdi.

Alınan tedbirler sayesinde kent genelinde asayiş olaylarında ciddi gerileme yaşandığını ifade eden Bakan, şu verileri paylaştı:

"Geçen yılın ilk 6 ayı ile mukayese ettiğimizde; oto hırsızlığı suçu yüzde 60, yağma suçu yüzde 57, evden hırsızlık suçu yüzde 47, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçu yüzde 40, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yüzde 30, motosiklet hırsızlığı suçu yüzde 25 ve konut dokunulmazlığını ihlal suçu yüzde 21 oranında azaltılmıştır."

Ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesine yönelik operasyonlara da değinen Bakan, 161 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 159 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan, siber suçlarla mücadele kapsamında ise suç unsuru barındıran 621 şahıs ve hesap hakkında inceleme yapılarak adli süreç başlatıldığını belirtti.

Vali Bakan, operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara göz açtırılmadığının altını çizerek, "Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 559 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu kişilerden 34'ünün 5 ila 10 yıl arası, 25'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır." dedi.

Uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele verilerini de açıklayan Bakan, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 83 operasyonda gözaltına alınan 170 şahıstan 83'ünün tutuklandığını bildirdi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen 18 operasyonda 155 düzensiz göçmenin yakalandığını, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısının tutuklandığını ve olaylarda kullanılan 10 araca el konulduğunu aktardı.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan, "Ekiplerimizce 522 bin 802 araç denetlenmiştir. İşlem yapılan toplam araç sayısı ise 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, yüzde 39'luk bir azalışla 63 bin 691 olarak gerçekleşmiştir. Bu azalış, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla aldığımız tedbirlerin yerindeliğini ve etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.