Haberler

Amasya'da annesinin terk ettiği yavru kediye köpek annelik yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediyi, 7 yaşındaki golden cinsi "Kuki" sahiplendi.

Amasya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediyi, 7 yaşındaki golden cinsi "Kuki" sahiplendi.

55 Evler Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce annesi tarafından terk edilen yavru kedi, mahallede yaşayan Ayşe Andıran'ın golden cinsi köpeği "Kuki"nin yanına sığındı.

Yavru kediyi sahiplenen "Kuki", iki haftalık süreçte adeta ona annelik yapmaya başladı. Kediyi koruyup kollayan "Kuki", yanına yaklaşanlara havlayarak tepki gösteriyor.

Yavru kedinin "Kuki"nin üzerine çıkması, sırtında ve başında uyuması, birlikte oyun oynamaları ise ikili arasındaki yakın dostluğu gözler önüne seriyor.

Kedinin mahallede yaşamaya başlamasının ardından köpeğin sahibi Andıran tarafından bahçeye su ve mama kapları da bırakıldı.

Ayşe Andıran, AA muhabirine, köpeği "Kuki" ile yavru kedinin birbirlerine alıştığını belirtti.

Andıran, "Kediyi annesi herhalde bırakmış, terk etmiş. Bizim köpeğimiz sahiplendi onu. Annelik yapıyor. Gece, gündüz hep beraberler. Bazen oluyor sırtında yatıyor, bazen oluyor başında yatıyor. Çok güzel anlaşıyorlar. Bunlar çok güzel dost oldular. Çok güzel anlaşıyorlar. Gayet iyiler yani. Köpeğimiz annelik yapıyor yavru kediye. Sahiplendi bayağı, güzel bakıyor ona. Kıskanıyor, yanına yaklaşanlara havlıyor."

Mahalle sakinlerinden Sümeyye Dayıoğlu da "Kuki"nin diğer hayvanlarla da çok iyi anlaştığını belirterek, "Küçüklüğünden beri böyle aşırı samimi bir köpek. Kedi de iki haftadır falan burada, birlikteler. Çok güzel annelik yapıyor, sahip çıkıyor ona. Normalde hani insanlar derler kedi ile köpek asla anlaşamaz diye ama Kuki hangi hayvan olursa olsun hep birlikte. Hatta mama kabı da var orada. Yeri geliyor kirpilerle bile yemek yediği oluyor. Kediyi de çok kıskanıyor. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
65 yaşındaki Hatice'nin ölümünde Adli Tıp'tan kritik rapor! Savcı müebbet istedi

Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü

Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde büyük rezalet! Yanına kar kalmadı
Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı