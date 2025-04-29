Amasya'da Alkollü Kadın Evinin Yangınını Çıkardı
Amasya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü halde evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, Neşe S. gözaltına alındı.
AMASYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü haldeyken, kaldığı evi ateşe verdi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Seyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel