Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel