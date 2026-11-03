Amasya'da 2 firari hükümlü, 107 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda tutuklandı

AMASYA'da 'kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 107 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (22) ile E.G.'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlülerin kentte bir adreste saklandığını tespit eden polis, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda B.A. ve E.G. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 107 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 firari hükümlü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı