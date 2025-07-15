Amasya'da 15 Temmuz için Panel ve Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Amasya'da 15 Temmuz için Panel ve Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
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Amasya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde 15 Temmuz'un önemi, halkın direnişi ve milli birlik ruhu üzerinde duruldu. Panel sonrasında düzenlenen fotoğraf sergisi, 15 Temmuz'daki mücadeleyi gözler önüne serdi.

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "İrade, Cesaret ve İstiklal: 15 Temmuz ve Vatan Uğruna" paneli ile fotoğraf sergisi düzenlendi.

Amasya Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen panelde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, halkın ortaya koyduğu direniş ve milli birlik ruhu ele alındı.

Panelin ardından Amasya Üniversitesi ile Anadolu Ajansı iş birliğiyle hazırlanan ve 15 Temmuz'da verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraf sergisinin açılışı Vali Önder Bakan tarafından yapıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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