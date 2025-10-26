Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu

Amasya'da cezaevinde yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.

6 MAHKUM HASTENELİK OLDU

Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.