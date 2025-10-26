Haberler

Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu

Güncelleme:
Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinde bulunan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Vali, 4 mahkumun taburcu olduğunu, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

  • Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 6 mahkum yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.
  • 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Mahkumlardan 4'ü taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor ve durumları iyi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'da cezaevinde yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.

6 MAHKUM HASTENELİK OLDU

Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
