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Amasra'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Amasra'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar, denizde 4 metreye kadar dalga boyu oluşturdu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Amasra'da, saatteki hızı 75 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

Belediye ekipleri, Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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