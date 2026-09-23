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Amasra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga 2 metreye ulaştı

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Amasra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga 2 metreye ulaştı
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Amasra'da Meteoroloji uyarısının ardından sabah etkili olan kuvvetli rüzgarda dalga boyu Büyük Liman'da 2 metreye ulaştı, metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Tekneler Karadeniz'e açılamazken Sahil Güvenlik ekipleri zarar görmemeleri için önlem aldı.

AMASRA'DA KUVVETLİ RÜZGAR, DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Amasra'da, sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Amasra ilçe merkezinde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Amasra Ahatlar köyünden doğup denize dökülen Değirmenağzı Deresi'nden çamur aktı. Bölgede deniz de çamur rengine dönüştü.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip bölge halkına karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Ayhan ACAR/AMASRA, (Bartın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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