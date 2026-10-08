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Amasra'da kaybolan teknenin Boztepe'nin 500 metre açığındaki görüntüleri ortaya çıktı

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Amasra'da 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'ın Boztepe adasının 500 metre açığındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Boztepe'deki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.

KAYBOLAN TEKNENİN SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Amasra'da 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'ın teknesiyle Boztepe adasının 500 metre açığında saat 18.45'teki son görüntüleri ortaya çıktı. Boztepe bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.

Haber: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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