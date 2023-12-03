Amasra'da babasını öldüren genç hakkında akıl sağlığı raporu istendi

Olay, geçen 6 Mart'ta Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Egemen Köse, iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi. Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse, oğlu Egemen Köse'ye engel olmaya çalıştığı sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı. Esat Köse Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, anne Gülden Köse, tedavi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Egemen Köse, tutuklanırken, hakkında 'Kastan adam öldürme ve yaralama' suçundan dava açıldı.

Davanın 2'nci duruşması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, anne Gülden Köse, avukatlar ve Egemen Köse'nin en yakın arkadaşı B.G.A. katıldı. Egemen Köse ise psikolojik sorunları nedeniyle müşahade altında olduğu için duruşmaya katılmadı

'KENDİNİ RAHATLAMAK İÇİN ÇİZİMLER YAPMAYA BAŞLAMIŞTI'

Egemen Köse'nin arkadaşı B.G.A. duruşmada tanık olarak dinlendi. Olaydan önce Egemen Köse ile çok sıkı arkadaş olduklarını söyleyen B.G.A, "Bana Egemen bazen kendiyle ilgili şeyler anlatıyordu. Kendini iyi hissetmediğini söylüyordu. Kendine zarar vermeye başlamıştı. Bu da onda tedirginlik yaratıyordu. Bunu ailesine söylemesini istedim. Daha sonra kendini bizden soyutlamaya başladı. Bu olayları kimseye anlatmamı istemiyordu. İnsanlardan kendini sürekli kaçırıyordu. En son bana yaptığı çizimleri gösterdi. Kendini rahatlatmak için çizimler yapmaya başlamıştı. Hatta olaydan 1 ay önce renkli kalemler almıştı. 'Tek şekilde çiziyorum kendimi rahatlatıyorum' diyordu. Hiçbir zaman anne veya babasıyla problem olduğunu duymadım ve öyle bir durumu da anlatmadı" dedi.

'HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUM'

B.G.,A. Egemen Köse'nin halüsinasyonlar gördüğünü belirterek, "Kendisine zarar vermeye başladıktan sonra halüsinasyonlar da görmeye başladı. Halüsinasyon gördüğüne şahit oldum. Durup dururken, 'karşımda kız arkadaşımı görüyorum' derdi. Bunu birkaç kez yaşadık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan, sanığın 'cezai ehliyeti olup olmadığı ve akıl sağlığı yerinde olup olmadığına' ilişkin rapor isteyip raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi. Egemen Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.