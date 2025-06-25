Amanos Dağları'nda Yavru Ceylan Görüntülendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, Amanos Dağları eteklerinde yavru bir ceylanla karşılaştı ve bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ceylan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bir yavru ceylan, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Kırsal Tandır Mahallesi yakınlarında gezintiye çıkan Hasan Şenocak, yavru ceylanla karşılaştı.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan yavru ceylan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel