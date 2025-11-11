Haberler

Amanos Dağları'nda Sonbahar Güzellikleri

Osmaniye'deki Amanos Dağları'nda sonbahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan büyüleyici manzaralar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı. Zorkun Yaylası ve Keldaz Dağı çevresinde ağaçların renk değişimi yerinde görüntülendi.

OSMANİYE'de Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası ile Keldaz Dağı çevresinde, sonbaharla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği, dronla havadan görüntülendi.

Sonbaharla birlikte Amanos Dağları, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bin 650 rakımlı Zorkun Yaylası ile 2 bin 100 rakımlı Keldaz Dağı çevresindeki ağaçlar, sonbaharın etkisiyle renk değiştirdi. Bölgede doğa yürüyüşleri düzenleyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görme fırsatı buldu. Yaylada yürüyüş yapan vatandaşlar, Amanos Dağları'nın sunduğu rengarenk manzaralar eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Sarıdan kahverengiye uzanan renk geçişleriyle güzel görüntüler oluşturan doğa, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği, dronla havadan da görüntülendi.

'BÜYÜK BİR KEYİF'

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı, Dağcılık İl Temsilcisi Muhammet Doğan, Amanos Dağları'nın sonbaharla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Ağaçların yeşil, kahverengi, kızıl tonlara büründüğü bu mevsimde, havanın doyumsuz tadı altında yürüyüş yapmak, insana büyük keyif veriyor. Bütün doğaseverler, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için Amanos Dağları'na akın ediyor. Bu güzellikleri, herkesin gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
