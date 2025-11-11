Haberler

Amanos Dağları'nda Sonbahar Güzellikleri

Amanos Dağları'nda Sonbahar Güzellikleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'deki Zorkun Yaylası ve Keldaz Dağı çevresinde sonbaharın doğa manzaraları rengi değiştirdi. Dronla görüntülenen bu eşsiz manzaralar, doğa yürüyüşü yapanlar ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.

OSMANİYE'de Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası ile Keldaz Dağı çevresinde, sonbaharla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği, dronla havadan görüntülendi.

Sonbaharla birlikte Amanos Dağları, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bin 650 rakımlı Zorkun Yaylası ile 2 bin 100 rakımlı Keldaz Dağı çevresindeki ağaçlar, sonbaharın etkisiyle renk değiştirdi. Bölgede doğa yürüyüşleri düzenleyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görme fırsatı buldu. Yaylada yürüyüş yapan vatandaşlar, Amanos Dağları'nın sunduğu rengarenk manzaralar eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Sarıdan kahverengiye uzanan renk geçişleriyle güzel görüntüler oluşturan doğa, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği, dronla havadan da görüntülendi.

'BÜYÜK BİR KEYİF'

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı, Dağcılık İl Temsilcisi Muhammet Doğan, Amanos Dağları'nın sonbaharla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Ağaçların yeşil, kahverengi, kızıl tonlara büründüğü bu mevsimde, havanın doyumsuz tadı altında yürüyüş yapmak, insana büyük keyif veriyor. Bütün doğaseverler, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için Amanos Dağları'na akın ediyor. Bu güzellikleri, herkesin gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.