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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Kalehisar köyünde 93 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Topal, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çorum'da Alzheimer hastası yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kalehisar köyünde Mustafa Topal'a (93) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Topal'ın cansız bedenine ulaştı.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Topal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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