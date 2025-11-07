Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Elbistan'da Ölü Bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Durmaz, dere yatağında ölü olarak bulundu. Ekipler, yaşlı adamı evine 1 kilometre mesafede buldu ve cenazesi defnedildi.
Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde İbrahim Durmaz'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ile Malatya'dan insansız hava aracı yönlendirildi.
Ekipler, Durmaz'ı evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Atmalıkaşanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel