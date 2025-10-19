Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam 5 Gün Sonra Bulundu

Haberler

Güncelleme:
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Ünal, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından arazide ölü bulundu. Yakınları, yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası arazide ölü bulundu.

Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla yapılan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
