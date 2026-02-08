Haberler

Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kadir Arslan (67), arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Kadir Arslan (67), ölü bulundu.

Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Arslan, dün evine dönmeyince yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgede jandarma, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki karla kaplı boş arazide ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
