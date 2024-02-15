Ordu'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Alzheimer hastası Fatma Pelit'e akıllı saat hediye edildi.

Ünye ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 80 yaşındaki Pelit, 12 Şubat'ta evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Pelit'in ailesi aynı durumun bir daha yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesinden akıllı saat talebinde bulundu.

Belediye ekipleri, Fatma Pelit'i evinde ziyaret ederek akıllı saati teslim etti.

Aile, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.